Tillerson franchit une nouvelle étape vers le département d'Etat

La Commission des affaires étrangères du Sénat américain a approuvé la candidature de Rex Tillerson au poste de secrétaire d'État suite à un vote qui s'est tenu le 23 janvier.

Onze sénateurs républicains ont voté pour M. Tillerson alors que 10 sénateurs démocrates se sont prononcés contre sa candidature. Parmi ces 10 sénateurs figurait le colisitier d'Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle, Tim Kaine.

Désormais, la prochaine étape pour M. Tillerson sera la confirmation de cette nomination par l'ensemble du Sénat américain. Néanmoins, la date de ce vote n'a pas encore été programmée.

Seuls deux sénateurs ont décidé de se prononcer avant le vote de la commission. Il s'agit de démocrate Ben Cardin qui a exprimé son inquiétude concernant « les relations étroites entre M. Tillerson et la Russie et son refus de renforcer le régime des sanctions antirusses » et du républicain Marco Rubio qui partageait l'avis de M. Cardin, mais dans le même temps estimait que Rex Tillerson pourrait « obtenir l'équilibre ».

L'homme choisi par Donald Trump pour diriger le département d'État a été responsable des projets du géant pétrolier ExxonMobil en Russie dans les années 1990. En tant que PDG du groupe depuis 2006, il a également signé un contrat avec le russe Rosneft sur la prospection pétrolière dans l'Arctique et a à plusieurs reprises mené des négociations avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. En 2013, il a reçu l'Ordre russe de l'Amitié.

Auditionné auparavant par la commission des affaires étrangères du Sénat, Rex Tillerson a indiqué qu'il plaçait actuellement la Russie « dans la catégorie des États hostiles », et qu'elle pourrait « passer dans celle des ennemis ». Il a également estimé que « même si la Russie cherchait à se faire respecter sur la scène internationale, ses activités récentes sont allées à l'encontre des intérêts américains ».

