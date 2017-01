Le premier ministre néerlandais aux migrants: «Si ici ça ne vous plaît pas, partez!»

Dans une interview au journal Algemeen Dagblad, le premier ministre Mark Rutte a invité les personnes qui ne se plaisent pas aux Pays-Bas à quitter le pays.

« Si vous ne vous plaisez pas ici, partez ! C'est un choix dont on dispose, non, quand on vit dans un pays dont le mode de vie déplait à ce point? », a déclaré M. Rutte, ajoutant que les Néerlandais n'aimaient pas que des personnes venant dans leur pays en quête de liberté violent ses principes fondamentaux.

Les analystes politiques locaux estiment que M. Rutte essaie de la sorte de renforcer les positions de son Parti populaire libéral et démocrate en cherchant à attirer l'électorat populiste.

Trump qualifie d'«erreur catastrophique» la politique migratoire de Merkel

Les derniers sondages indiquent que le parti de Mark Rutte est au coude à coude avec le Parti pour la liberté, dont la popularité est croissante ces derniers mois. Dirigé par le nationaliste et souverainiste Geert Wilders, le parti est connu pour son discours hostile aux migrants.

Geert Wilders a riposté en accusant le premier ministre d'hypocrisie. Il a notamment rappelé que M. Rutte avait appliqué une politique des portes ouvertes, et affirmé qu'il essayait d'augmenter la cote de popularité de son parti en adoptant une rhétorique anti-migrants.

Les élections législatives auront lieu le 15 mars.

