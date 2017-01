Les USA ont voulu étouffer l’échec du test d’un missile balistique britannique

Le gouvernement britannique a caché pendant plusieurs mois l'échec d'un lancement d'essai d'un missile balistique capable de transporter une ogive nucléaire.

L'incident a eu lieu en juin 2016 au large des côtes de Floride. En raison d'une défaillance, le missile Trident IID5 lancé depuis un sous-marin, a perdu le cap.

L'administration de David Cameron a pris la décision de masquer l'échec du lancement de peur que les parlementaires ne rejettent le programme d'État lors des audiences sur la modernisation des forces nucléaires.

« L'administration de Barack Obama a demandé à l'administration de David Cameron de ne pas se prononcer sur cela (l'echec du lancement). Il est probable que l'administration américaine ait craint que des problèmes similaires ne surviennent avec d'autres missiles », dévoile une source au sein de l'armée britannique citée par le Times.

L'interlocuteur a également ajouté que le sous-marin britannique avait avec succès transporté et lancé le missile tandis que « le moment où les choses ont mal tourné était [du ressort] de la technologie des États-Unis. »

Il pourrait notamment s'agir de l'autodestruction du missile due à un problème dans le système de transmission de données, faisant partie des défauts du système Trident. Le missile et le système de guidage sont produits dans l'État américain du Maryland (nord-est) par la société Lockheed Martin.

Lundi, le porte-parole du Premier ministre britannique a confirmé qu'avant d'entrer en fonction, Theresa May avait été informée sur l'échec du tir d'essai d'un missile balistique, lancé depuis un sous-marin de la marine britannique au large des côtes américaines. Theresa May a notamment souligné que des défaillances pouvaient se produire au cours des essais. L'efficacité du complexe nucléaire britannique ne suscitait toutefois aucun doute.

