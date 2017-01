Trump nomme une femme secrétaire à la Force aérienne

Le président américain Donald Trump compte nommer Heather Wilson, diplômée de l'Académie de l'US Air Force et présidente de la South Dakota School of Mine & Technology, au poste de secrétaire à la Force aérienne.

« Heather Wilson sera une secrétaire exceptionnelle », a déclaré M. Trump. « Elle a fait son service militaire avec les honneurs, elle est très intelligente et a remporté des succès dans beaucoup de domaines — tout cela me donne la certitude que Heather Wilson dirigera les Forces aériennes de notre pays de manière professionnelle et honnête », a-t-il ajouté.

Mme Wilson a été membre du Conseil national de sécurité américain dans l'administration de George Bush.

« Les Etats-Unis et les intérêts nationaux vitaux de notre pays restent menacés. Moi et mes collègues feront tout notre possible pour renforcer l'armée de l'Air américaine et assurer la sécurité aérienne et spatiale de notre pays », a souligné Heather Wilson.

Malgré les critiques visant régulièrement l'attitude de Donald Trump envers les femmes, le nouveau président a désigné quatre d'entre elles au sein de son administration.

Trois femmes figurent en outre parmi ses conseillers.

Heather Wilson, qui succèdera Deborah James, sera ainsi la troisième femme à occuper le poste de secrétaire à la Défense aérienne.

