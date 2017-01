Le cruel destin des chars américains en Pologne

Se référant à ses propres sources, le Wall Street Journal signale que plusieurs blindés américains ont été endommagés au cours du trajet entre le port de Bremerhaven et la Pologne : ils ont percuté des ponts dont la hauteur a été surestimée par les militaires.

Cinq véhicules blindés restent en Allemagne : le commandement n'a pas encore trouvé de moyen de les transporter.

Plus encore, le général Ben Hodges, commandant des forces des États-Unis en Europe, a annoncé que les batteries de plusieurs chars américains arrivés en Europe étaient hors-service.

© Sputnik. Vitaly Ankov Un camion US avec des obus de char se renverse sur une route polonaise

Il a avoué que Washington n'était pas bien informé de l'infrastructure des pays de l'Otan qui faisaient jadis partie du bloc soviétique et a signalé la nécessité de « rétablir les points d'appui » dans l'est de l'Europe.

Les États-Unis transfèrent en Europe de l'Est 87 chars Abrams, 144 véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley, 18 canons automoteurs M109 Paladin et 4 000 militaires pour soutenir l'opération Atlantic Resolve dont le but de contenir la Russie.

Il ne s'agit pas de la première mésaventure des militaires américains en Pologne. Samedi 21 janvier, un camion transportant des obus de char destinés aux forces américaines en Pologne s'est renversé sur une route de l'ouest du pays, provoquant un embouteillage monstre.

