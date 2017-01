Le gaz russe, un atout majeur pour le marché européen?

Les livraisons de gaz russe, dans un contexte de baisse prévue de l'extraction de cette ressource en Europe, sont d'une très grande valeur pour le marché, a déclaré Manfred Leitner, membre du Conseil de direction de la société pétrolière OMV.

« Dans un avenir très proche, le gaz naturel sera la principale ressource en Europe et il ne faut jamais oublier que le soutien de ce système ainsi que la fiabilité du transit du gaz seront d'une très grande importance en Europe car ils vont assurer son développement futur », a souligné Alexeï Miller, directeur général du géant gazier Gazprom, lors d'une conférence européenne sur le gaz qui s'est tenue mardi 24 janvier.

M. Leitner a également fait remarquer qu'actuellement le gaz était une ressource fortement politisée. La réalité, la durée et la sécurité des approvisionnements ne sont pas toujours déterminées par les investissements.

Selon lui, l'Europe réduira prochainement très fortement son extraction de gaz ce qui la poussera à rechercher un fournisseur proche et fiable de cette ressource naturelle.

« Notre compagnie (OMV, ndlr) a créé un partenariat très solide avec nos partenaires russes en matière de pétrole et de gaz. Ce partenariat fonctionne infailliblement depuis déjà presque 50 ans et le gouvernement autrichien comprend son importance. Le partenariat avec la Russie est un élément clé pour assurer la sécurité de la livraison du gaz. L'Europe doit revoir sa position à l'encontre de la Russie d'un point de vue géopolitique », a conclu M. Leitner.

Pour rappel, OMV est une régie autrichienne de gestion du pétrole et compagnie pétrolière privée, fondée en 1956, ayant son siège à Vienne.

En outre, OMV, qui achète 6,5 milliards de mètres cubes de gaz par an à Gazprom, fait partie des rares compagnies européennes autorisées à revendre le gaz russe hors de son marché domestique.

