Alep: les démineurs russes désamorcent 500 engins artisanaux en un jour

Des militaires du Centre international de déminage des forces armées russes ont désamorcé 479 engins artisanaux en une journée, a annoncé le Centre pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

« En 24 heures, des démineurs russes ont traité un terrain d'une superficie totale de plus de 69,8 hectares, 68 bâtiments et 11,3 km de routes. 686 explosifs ont été désamorcés, dont 479 engins artisanaux », a indiqué la source dans un communiqué.

​En outre, six actions humanitaires ont été tenues en une journée : 4,4 tonnes de fret humanitaire — denrées alimentaires, fournitures scolaires et produits de première nécessité — ont été distribués à la population.

« Des groupes mobiles de médecins russes ont fourni de l'aide à 187 civils dans des communes de la province d'Alep », a en outre indiqué la source.

La ville syrienne d'Alep a été libérée des terroristes en décembre dernier au bout d'une bataille de quatre ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».