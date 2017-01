Ex-secrétaire à la sécurité: le gouvernement britannique agit «comme la Corée du Nord»

Dans l'émission « The Marr Show », la première ministre britannique, Theresa May, a refusé de dire si elle était au courant de l'échec du test d'un missile Trident IID5 en juin dernier. Selon les médias, le gouvernement britannique a pris la décision de masquer l'échec du lancement de peur que les parlementaires ne rejettent le programme de l'État lors des audiences sur la modernisation des forces nucléaires.

L'ex-secrétaire d'État à la sécurité et à la lutte antiterroriste, l'amiral Lord Alan West, a publiquement déclaré qu'il était « bizarre et stupide » de garder le silence sur l'échec du test du missile balistique britannique. Il a déclaré à la BBC Radio 4 que « si vous pensez qu'un lancement se passe mal, vous devez le dire ».

« D'après ce que le gouvernement a dit, il y avait un petit problème avec le missile. Dans ce cas, allez-y, faites-le savoir aux gens! Or, nous sommes comme l'URSS autrefois, et la Corée du Nord ou la Chine aujourd'hui, qui n'admettent jamais que les choses tournent mal », a souligné l'amiral britannique.

Lord Alan West a demandé au gouvernement d'expliquer au parlement la décision « absolument stupide » de se taire et d'assurer les députés et le public que le système fonctionnait correctement.

Il est à noter que le porte-parole de la première ministre britannique a confirmé qu'avant d'entrer en fonction, Theresa May avait été informée de l'échec du tir d'essai d'un missile balistique, lancé depuis un sous-marin de la marine britannique au large des côtes américaines.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »