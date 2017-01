L’Allemagne prend des mesures pour contrer les attentats chimiques

Selon les informations de l'Office fédéral de police criminelle de l'Allemagne, des islamistes souhaitent et possèdent des moyens de stocker des produits chimiques en grande quantité ayant pour but de les utiliser pour parvenir à leurs fins.

Ces informations parues dans un rapport de l'Office titré « Une analyse des risques pour la population civile » ont été reprises et publiées par le quotidien allemand Bild.

© AFP 2016 Tobias Sschwarz Daech revendique l'attentat au camion à Berlin

Le rapport en question considère un empoisonnement de l'eau potable ou de la nourriture par des produits chimiques comme « une scénario bien réel ». Parmi les menaces à considérer figurent les attaques terroristes contre l'industrie chimique.

En même temps, le Bild rassure un peu ses lecteurs en reprenant le rapport de l'Office selon lequel la production ou l'utilisation de gaz comme une arme de masse est actuellement impossible.

Ce rapport explique toutefois en détails tous les dangers de l'utilisation des armes chimiques et indique des mesures de sécurité que devront prendre les hôpitaux et les pompiers.

Pour rappel, le 19 décembre, un camion a foncé dans la foule au marché de Noël à Berlin. Selon les données officielles, lors de cet attentat 12 personnes ont perdu la vie et plus de 50 ont reçu des blessures assez graves.

