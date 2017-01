Le train Bruxelles-Londres, parfait pour les terroristes

Deux livres sterling et 60 pence (environ trois euros ou bien deux cafés), tel est le prix pour voyager librement vers la capitale britannique sans passeport. Du coup, les frontières floues de l'Union européenne sont encore moins protégées qu'on pourrait le croire. De son côté, le Royaume-Uni qui n'a pas signé l'accord de Schengen est également ouvert aux visiteurs indésirables.

La règle générale dispose : en entrant en Grande-Bretagne, chacun doit présenter son passeport. Chacun, sauf ceux qui ont choisi le train Eurostar de Bruxelles transitant par Lille, précisent les journalistes du Daily Mail après avoir réalisé une enquête approfondie.

Le système de duperie

Le schéma de duperie des services de contrôle des voyageurs de l'Eurostar s'est avéré être simple. D'abord le malfaiteur doit acheter un billet mensuel pour un prix peu modeste, 240 livres sterlings ou quelque 280 euros. Pour cela, il faut indiquer dans une demande son adresse, un nom d'hôtel (n'importe lequel), un nom et un prénom (n'importe lesquels). Ensuite, on achète dans un distributeur un billet Bruxelles-Lille pour deux livres sterlings et 60 pence.

En théorie, les terroristes peuvent voyager de Bruxelles à Londres chaque jour.

De plus, un des co-voyageurs du journaliste-«terroriste» du journal britannique, Glen Keogh, a confié qu'on ne lui avait demandé son passeport que cinq fois lors de ses 200 voyages.

« Cette lacune dans le système de sécurité peut être considéré comme une menace de la part des terroristes. L'État dépense des milliards pour protéger notre souveraineté laissant en cela les frontières ouvertes et nous plaçant tous en danger », a affirmé le député libéral-démocrate du parlement britannique John Pugh.

La réponse des responsables de l'Eurostar

Ces dernières années, le budget du service aux frontières du Royaume-Uni a été diminué de 120 millions de livres sterling : dans les années 2012-2013 il était estimé à 617 millions et en 2015-2016 à 497 millions. Néanmoins, les responsables de l'Eurostar affirment coopérer étroitement avec les services de tous les pays concernés ce qui permet d'assurer la sécurité sur le trajet Bruxelles-Lille. Selon eux, les voyageurs sont obligés de sortir des wagons à Lille pour un contrôle des papiers.

Pourtant, le journaliste Glen Keogh a découvert que cela n'était pas complètement vrai parce que lui-même n'avait pas quitté son wagon à Lille et en outre personne n'avait examiné ses papiers avant son départ pour Londres.

Alors que l'apparence peut aussi jouer un rôle — M. Keogh n'étant pas suspect au premier abord — peut-elle justifier le manque de contrôle évident des services frontaliers ?

La « lacune » de Lille avait pour la première fois fait parler en 2011 lorsque 330 migrants avaient franchi illégalement la frontière britannique. Depuis lors et surtout après les attentats de Bruxelles et de Paris, les préoccupations montent face à la possibilité des terroristes de passer facilement la frontière britannique.

