Six bombardiers russes Tu-22M3 frappent les cibles de Daech à Deir ez-Zor

Six Tupolev Tu-22M3, ayant décollé de Russie, ont réalisé des frappes contre les terroristes de Daech dans la province syrienne de Deir ez-Zor.

« Le 24 janvier 2017, six bombardiers à long rayon d'action Tu-22M3 ont décollé d'un aérodrome situé en Russie et, après avoir survolé l'Iran et l'Irak, ont effectué une frappe aérienne conjointe contre un atelier de fabrication de munitions et d'explosifs aux alentours de la localité de Salikhiya, contre des dépôts d'armes et de munitions des terroristes de Daech, ainsi que contre des sites de stockages d'équipements militaires de Daech dans la province de Deir ez-Zor », a signalé le ministère russe dans un communiqué.

Les moyens de contrôle ont confirmé que tous les objectifs avaient été détruits.

« Un Su-30SM et un Su-35S ont couvert les bombardiers russes depuis la base militaire de Hmeimim », a précisé le ministère.

Après leur mission, les bombardiers sont retournés sur leurs aérodromes.

Le conflit armé en Syrie fait rage depuis mars 2011. Les troupes gouvernementales syriennes font face à des terroristes appartenant à diverses formations.

