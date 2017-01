Pourparlers d’Astana: le militaire et l’humanitaire à l’ordre du jour de l’opposition

L'aspect militaire comprend la discussion du régime de cessez-le-feu, entré en vigueur le 30 décembre dernier. Comme l'a précisé l'interlocuteur de l'agence, l'Onu a soutenu cette décision et lors des négociations d'Astana toutes les parties doivent consolider le régime instauré et parvenir à des solutions mutuellement acceptables pour mettre fin à l'effusion du sang.

« En ce qui concerne la question humanitaire, il s'agit de la levée du blocus dans certaines régions, l'acheminement du fret humanitaire dans ces zones et un geste de bonne volonté pour libérer des détenus. Tous ces points ont été approuvés par l'Onu et la discussion de ces clauses est en cours. Si un consensus est atteint, ce document nous aidera lors des négociations de Genève », a indiqué M. Al-Aridi.

Et de préciser qu'il espérait que les succès parachevés à Astana permettraient à l'avenir de mener à bien les négociations de Genève et d'obtenir le changement de pouvoir en Syrie, qui serait selon lui « le seul moyen de mettre un terme à la tragédie syrienne ».

M. Al-Aridi a en outre accusé l'Iran de vouloir torpiller les pourparlers. Selon lui, Téhéran serait intéressé par leur échec, ce qui conduirait inévitablement à un anéantissement de la Syrie.

Rappelons que depuis l'éclatement du conflit syrien au printemps 2011 l'opposition pose le départ du président Bachar el-Assad comme une condition sine qua non de toute entente avec les autorités légitimes syriennes, sapant ainsi les tentatives de parvenir à un consensus.

