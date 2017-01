L'Otan aurait renoncé à intégrer l'Ukraine dans ses rangs

© Sputnik. Mikhail Markiv Kiev autorise la présence de militaires étrangers sur son sol

L'Ukraine pourrait ne jamais devenir membre de l'Alliance nord-atlantique, les pays membres de l'Otan ne voyant aucune raison de permettre à ce pays de rejoindre l'organisation, relate le quotidien Izvestia citant une source militaire à Bruxelles.

Selon la source, les membres de l'Otan essaient d'éviter le sujet. L'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance a été abandonnée en raison de l'« absence de consensus au sein de l'Otan ». Les pays membres ne comprennent pas comment Kiev pourrait contribuer à renforcer la sécurité de l'Alliance.

Des experts à Washington ont également déclaré que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance n'était plus au menu des discussions au sein de l'Otan, car des divergences perdurent parmi les pays membres à ce sujet.

« Il est difficile de dire comment la politique évoluera ces 10 ou 20 prochaines années. Il n'est pas exclu que l'Ukraine déclare vouloir faire partie de l'Alliance, mais pour le moment un tel scénario est peu probable », a déclaré Jeffrey Rathke, ancien porte-parole du département d'État américain.

Le service de presse de l'Otan a à son tour souligné que les réformes étaient l'essentiel pour Kiev aujourd'hui.

« L'Ukraine n'a pas déposé de demande d'adhésion. Si l'Ukraine décide de le faire, nous évaluerons sa volonté d'adhérer à l'Alliance comme pour d'autres candidats. La décision d'adhérer à l'Otan est l'affaire personnelle du candidat et des 28 pays membres de l'Alliance. »

En 2014, le parlement ukrainien a apporté des amendements à deux lois, en renonçant au statut hors-blocs du pays. La doctrine militaire récemment approuvée prévoit la reprise de la politique visant à adhérer à l'Otan. D'ici à 2020, l'Ukraine doit assurer la compatibilité totale de ses forces armées avec celles des pays membres de l'Alliance. Mais les experts pensent qu'elle ne pourra pas prétendre au statut de membre dans les 20 années à venir.

