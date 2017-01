Trump: des millions de voix «illégales» en faveur de Clinton

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Obama est sûr qu’il aurait remporté la présidentielle 2016

Lors d'une rencontre avec des membres du Congrès invités à la Maison blanche, Donald Trump a dénoncé une grave fraude électorale lors de la présidentielle du 8 novembre. Il a affirmé, sans en apporter la preuve, que des millions de gens ont voté illégalement pour Hillary Clinton lors du scrutin, a indiqué Washington Post

Dans son allocution de dix minutes, Donald Trump a parlé de la présidentielle passée. Selon lui, de trois à cinq millions des voix illégales ont été utilisées afin de lui faire perdre les élections en termes de nombre de voix obtenues.

C'est un paradoxe du système électoral américain: Donald Trump a été élu président des Etats-Unis tout en ayant récolté moins de voix qu'Hillary Clinton. M. Trump a remporté la présidentielle américaine du 8 novembre 2016 en raflant la majorité des grands électeurs, mais si l'on en juge par le nombre de voix, le tableau est tout autre. Hillary Clinton a en effet dépassé son rival de près de trois millions de voix.

Le républicain, qui s'est imposé dans la plupart des États pivots (« swing states ») comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, a obtenu 304 grands électeurs (alors que 270 étaient nécessaires pour gagner la présidentielle) dans 29 États américains, majorité absolue nécessaire pour devenir président des États-Unis. De son côté, Mme Clinton en a obtenu 227.

