Damas: le gouvernement et l’opposition feront front uni contre les terroristes

Les pourparlers inter-syriens qui se sont tenus les 23 et 24 à Astana, au Kazakhstan, ont été une réussite grâce à la bonne organisation de la Russie, de l'Iran et de la Syrie, a déclaré à Sputnik Bachar al-Jaafari.

« Nous qualifions positivement les négociations. Tous les efforts, déployés au profit du peuple syrien et de son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sont fructueux et nous sommes reconnaissants », a-t-il indiqué.

« Nous verrons comment mettre en pratique les résultats annoncés », a poursuivi M. al-Jaafari.

À la question de savoir si les parties s'étaient réellement mises d'accord pour s'unir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, M. al-Jaafari a répondu par l'affirmative.

Les pourparlers syriens ont été tenus les 23 et 24 janvier à Astana, au Kazakhstan. Ils ont été initiés par le président russe Vladimir Poutine qui a proposé de créer à Astana une plateforme supplémentaire du processus de paix syrien, outre celui de Genève. La proposition a été soutenue par les présidents de la Turquie et du Kazakhstan.

© AP Photo/ Sergei Grits Russie, Turquie et Iran contrôleront le respect de la trêve en Syrie

La délégation de l'opposition syrienne a été composée des représentants de 12 groupes armés. Au total, 27 groupes sur 31 ont signé la semaine dernière le document final en vue de former une délégation unique. Parmi eux figurent Ajnad al-Sham, le Front du nord, l'Armée libre d'Idlib, un « gouvernement provisoire » ainsi que les groupes Jaysh al-Islam et Fastaqim Kama Umirt, proches du Front al-Nosra.

Les pourparlers d'Astana se sont déroulés en présence des représentants de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, trois pays garants de l'accord de cessez-le-feu, ainsi de l'émissaire de l'Onu Staffan de Mistura.

