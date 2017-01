Un oléoduc traversera-t-il bientôt une réserve indienne?

Ainsi, il a signé le 24 janvier un décret légalisant la construction de l'oléoduc Dakota Access Pipeline qui est censé traverser la réserve indienne de Standing Rock.

Son prédécesseur M. Obama avait été obligé de renoncer à ce projet car ce dernier avait provoqué des tensions majeures entre le gouvernement du pays et les Amérindiens.

© AP Photo/ Danny Johnston Obama renonce à la construction de l'oléoduc Keystone XL

En même temps, les écologistes insistaient sur le fait que le transit du pétrole via cet oléoduc, passant par le fleuve Mississippi, menaçait des réserves d'eau potable de la tribu Sioux résidant sur le territoire en question.

M. Obama s'était prononcé pour un nouvel itinéraire qui restait à définir.

Le prix de cet oléoduc de 1 185 km reliant le Dakota du Nord à l'Illinois est estimé à 3,7 milliards de dollars (3,5 mds EUR).

