La volonté de Trump d'améliorer les relations avec Moscou conforme aux intérêts des USA

Malgré les critiques, le président Donald Trump cherche à améliorer les relations avec Moscou, parce que cette initiative est conforme aux intérêts des États-Unis, a déclaré Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche lors d'un point de presse.

« Parce qu'il sait conclure des affaires, et il conclura des affaires en faveur des États-Unis », a jeté M. Spicer en répondant à la question des journalistes visant à savoir pourquoi, en dépit des critiques, Donald Trump cherchait toujours à améliorer les relations avec la Russie.

Au cours de sa campagne électorale M. Trump avait déclaré à plusieurs reprises qu'il allait essayer de « s'entendre » avec Moscou. Le 20 janvier il a été investi le 45e président des États-Unis. Dans son discours d'investiture, Donald Trump a annoncé que les USA avaient l'intention de « renforcer les alliances existantes et de créer d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».