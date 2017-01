Brésil: 200 détenus prennent la fuite lors d'une émeute

L'émeute a éclaté mardi matin dans un centre de détention situé à Bauru, à 330 km de Sao Paulo, lorsqu'un surveillant a confisqué le portable d'un détenu pendant une inspection de routine, annonce la radio Globo.

Les détenus ont déclenché un incendie, mais le feu a rapidement été contrôlé par les pompiers. Profitant du chaos, près de deux cents prisonniers se sont échappés du centre.

La direction de la prison a annoncé dans un communiqué que les forces de l'ordre avaient déjà capturé 79 détenus, sans préciser le nombre exact des prisonniers toujours en fuite.

Ce centre de détention, situé à 330 km de Sao Paulo, a une capacité de 750 personnes mais compte près de 1 500 prisonniers, note Globo.

© AFP 2016 ANP / CATRINUS VAN DER VEEN Au moins 33 détenus massacrés dans une prison au Brésil

Les émeutes sont fréquentes dans les prisons du Brésil, pays où la surpopulation carcérale est extrême, et les bagarres entre prisonniers y tournent souvent au massacre. Des experts notent que ces mutineries sont souvent provoquées par des conflits entre clans criminels rivaux.

Début janvier, au moins 33 détenus ont été massacrés lors d'une émeute carcérale.

