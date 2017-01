Déploiement de missiles chinois à la frontière russe: spéculations, selon Pékin

Les informations sur le déploiement de missiles chinois à la frontière sino-russe ne sont que des spéculations, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans une interview à Sputnik.

Mardi, le journal chinois Global Times a signalé l’apparition sur Internet de la photo d’un missile balistique chinois Dong Feng-41 (DF-41). Selon l’édition, l’une des trois brigades équipées de ces missiles a été déployée dans la province nord-est du Heilongjiang, à la frontière avec la Russie.

« Actuellement, les relations de partenariat et d’interaction stratégique globale entre les deux Etats sont à un très haut niveau, l’interaction mutuelle et la coopération dans divers domaines s’approfondit de façon permanente. En ce qui concerne cette soi-disant présence militaire, il ne s’agit que de spéculations et de supputations répandues sur Internet », lit-on dans le commentaire du ministère.

Auparavant, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a souligné que Moscou ne considérait aucunement le développement des forces armées chinoises comme une menace. Selon lui, Pékin est un partenaire stratégique de Moscou.

Les médias ont également communiqué que la Chine se proposait d'installer des missiles dans la province centrale du Henan.

Selon Washington Free Beacon, des Dongfeng-41 tirés depuis cette province pourraient atteindre le territoire des États-Unis en 30 minutes, ce qui représente une menace stratégique pour Washington. D'autant plus que le renseignement américain estime que le missile chinois est capable de porter jusqu'à 10 ogives.

