Mark Zuckerberg viserait-il la Maison Blanche ?

Mark Zuckerberg a clarifié les choses à propos de ses prétendues ambitions présidentielles sur le site BuzzFeed. A la question de savoir s'il envisage de présenter sa candidature, il a répondu par un « non » formel.

« Je me concentre sur la construction de notre communauté sur Facebook et sur l'initiative Chan Zuckerberg », a-t-il ajouté.

« Il est absolument faux de prétendre que Mark participera aux élections, je l'ai entendu de sa bouche », indique une source citée par BuzzFeed.

Selon la source, aux yeux de Mark Zuckerberg, Facebook est une communauté mondiale qui joue déjà un rôle de premier plan dans la vie de milliards de personnes de par le monde.

© AP Photo/ Esteban Felix Mark Zuckerberg, futur président américain?

Facebook a été critiqué pour la mise en ligne de fausses informations après la présidentielle américaine. Pendant plusieurs semaines, avant et après la présidentielle aux États-Unis, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ont publié de nombreux fakes au sujet de l'événement. Selon certains observateurs, des fakes dirigés contre la candidate démocrate Hillary Clinton ont contribué à sa défaite électorale.

Le réseau social Facebook a été fondé en février 2004 par Mark Zuckerberg, étudiant âgé de 19 ans. Son siège social se trouve à Menlo Park en Californie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »