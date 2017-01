L’ennemi numéro 1 de Daech sur Twitter donne des conseils à Trump

Le pirate informatique se faisant appeler WauchulaGhost a recommandé à Donald Trump, président américain et utilisateur actif de Twitter, de prendre des mesures supplémentaires afin de protéger son compte privé, annonce la chaîne de télévision américaine CNN.

Selon CNN , WauchulaGhost en personne a contacté des journalistes de la chaîne pour faire passer son message. Il a souligné que les comptes Twitter de M. Trump, de son épouse Melania ainsi que du vice-président américain Mike Pence étaient vulnérables face aux attaques informatiques.

Le président et les personnes de son entourage ne devraient pas négliger certaines fonctions de sécurité de base, notamment la possibilité de récupérer le mot de passe à l'aide de son numéro de téléphone ou de l'adresse mail attachés à la page.

« Modifiez les paramètres de sécurité aussi souvent que possible », alerte WauchulaGhost.

Le pirate a assuré qu'il ne projetait pas d'attaques informatiques contre les résidents de la Maison Blanche, mais qu'il aurait pu d'ailleurs facilement mener à bien un tel dessein.

En juin 2016, WauchulaGhost a piraté environ 500 comptes Twitter appartenant aux terroristes de Daech. Il a notamment remplacé le contenu extrémiste par des images d'arc-en-ciel et de porno gay.

