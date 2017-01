Le château de la famille Rothschild cambriolé en Seine-et-Marne

La propriété d'Édouard de Rothschild en Seine-et-Marne a été cambriolée mardi soir. Des bijoux et de l'argent liquide ont été dérobés pour une somme entre 200.000 et 400.000 euros, selon les informations d'Europe 1, alors que les mesures de sécurité sont toujours renforcées sur fond d’état d’urgence dans le pays.

Un ou plusieurs cambrioleurs ont pénétré au premier étage du château de la famille Rothschild où ils ont dérobé des bijoux et de l'argent liquide.

Le propriétaire des lieux, Édouard de Rothschild, n'était pas dans le château au moment du cambriolage.

Une employée de maison a appelé la police vers 22 heures « après avoir constaté qu'une des entrées du château avait été forcée et que des bijoux manquaient. »

Une enquête a été ouverte. Le montant du préjudice est toujours en cours d'évaluation. Selon les sources de RTL il pourrait être supérieur à la première estimation qui tournait autour de 200 à 400.000 euros.

​La saison des braquages semble battre son plein: après le braquage à Paris de la star américaine Kim Kardashian, puis l'actrice bollywoodienne Mallika Sherawat attaquée le 11 novembre dernier, 70 kilogrammes d'or ont été dérobés le 12 décembre à Lyon, pour un montant de 2,5 millions d'euros. 15 millions d'euros en bijoux ont en outre été volés dans une bijouterie cannoise.

