L’investiture de Trump, le live stream le plus visionné de l’histoire

La couverture en direct sur Twitter de l’investiture du 45e président américain Donald Trump, baptisée PBS NewsHour, a été suivie par un nombre record d’abonnés de ce réseau, ayant battu le record précédent établi par la couverture des élections présidentielles de 2016.

Le live stream sur Twitter a été suivi cette fois-ci par au moins 6 824 000 spectateurs, alors que le scrutin ayant eu lieu le 8 novembre dernier a attiré l’attention de 6 800 000 utilisateurs.

Néanmoins, il est important de connaître la différence entre les statistiques que fournissent la télévision et Twitter.

Celles fournies par le réseau social incluent tous ceux qui ont suivi au moins quelques secondes du live stream, alors que les données des chaînes de télévision reflètent le nombre de téléspectateurs regardant l’émission à chaque instant de sa durée (Twitter ne fournit pas de telles statistiques, ni le nombre total de minutes suivies).

L’investiture du nouveau président a été également couverte par d’autres plateformes sur Internet, comme YouTube (avec ses partenaires NBC News, CBS News, Telemundo et C-SPAN), Facebook (et ses partenaires ABC News, BuzzFeed News, The New York Times et Univision), CNN Digital et Fox News Channel.

Le président Donald Trump attache une grande importance à Twitter. Ce réseau social, a-t-il fait remarquer un jour, lui permet de parler au monde entier sans intermédiaires via son compte personnel. Selon l’homme politique, c’est son seul moyen de se protéger contre les médias malhonnêtes.

Environ 21 millions d'internautes sont déjà abonnés au compte de Donald Trump, baptisé RealDonaldTrump.

Par ailleurs, le discours d’adieu de l’ex-président Barack Obama a été le plus populaire de sa présidence, selon le portail américain CNET.

« Merci pour tout : ma dernière demande sera la même que la première. Je vous demande non seulement de croire dans mes capacités à créer des changements, mais également dans les vôtres ». Cette remarque de l’ex-chef d’État a été citée par 650 000 utilisateurs de Twitter et a recueilli plus d’1,4 million de « j’aime ».

« Wow, les scores des télévisions ne sont plus d’actualité : 31 millions de personnes ont regardé l’investiture, 11 millions de plus que les très bons scores d’il y a quatre ans ».

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.

