Les grandes oreilles du FBI se penchent sur le Kremlin

Des agents du Bureau fédéral d'enquête (FBI) ont écouté les conversations téléphoniques entre Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump et Sergueï Kisliak, ambassadeur russe à Washington, qui ont eu lieu en décembre 2016.

© AP Photo/ Evan Vucci Le FBI a écouté les dialogues entre l'ambassadeur russe et un conseiller de Trump

Le porte-parole du président de la Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que cette nouvelle ne surprenait pas le Kremlin même si elle était loin d'être appréciée.

Interrogé par des journalistes, M. Peskov explique que cette information délivrée par des médias américains ne peut pas être considérée comme une déclaration officielle.

« Nous sommes au courant que certains messages des médias américains ont été confirmés par la suite. Donc nous savons que les services spéciaux américains ont écouté non seulement l'ambassadeur mais aussi des chefs d'État notamment de l'Allemagne, de la France ainsi que d'autres pays européens. Ainsi, pour nous ce n'est pas une surprise même si cette nouvelle nous irrite », a annoncé M. Peskov.

Auparavant, la chaîne NBC avait relaté que le FBI avait écouté la conversation téléphonique entre Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump et Sergueï Kisliak, ambassadeur russe à Washington mais n'y avait rien constaté de suspect.

Selon la même source, il n'y avait aucune enquête formelle afin d'examiner des contacts entre l'ambassade de Russie et M. Flynn devenu récemment conseiller à la sécurité du 45e président américain Donald Trump.

Bien au contraire, rassure la même source, le FBI ne faisait qu'écouter une partie des conversations téléphoniques.

Le FBI n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle.

