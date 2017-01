Lavrov: Trump est considéré comme un bon négociateur, Poutine sait aussi négocier

Le président américain Donald Trump est considéré comme étant un maître dans l'art des négociations, mais le président russe Vladimir Poutine sait également défendre les intérêts de la Russie, a commenté le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à propos des perspectives des relations russo-américaines.

« Nous sommes conscients que Trump est considéré comme un maître des négociations, mais Vladimir Poutine sait également négocier, et toujours en faveur de la Russie », a déclaré M. Lavrov lors de son discours au parlement russe.

Dans le même temps, il a ajouté que Moscou ne se faisait aucune illusion en ce qui concerne le changement immédiat des relations avec Washington.

« Nous n'avons aucune illusion sur le fait qu'il y aura un nouveau "redémarrage" avec les États-Unis, nous n'avons aucune attente naïve », a exprimé Sergueï Lavrov.

Au cours de sa campagne électorale M. Trump avait déclaré à plusieurs reprises qu'il allait essayer de « s'entendre » avec Moscou. Le 20 janvier, il a été investi 45e président américain. Dans son discours d'investiture, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient l'intention de « renforcer les alliances existantes et d'en créer d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical ».

