«L'Europe doit être unie, malgré les tentatives d'ériger de nouveaux murs»

À l'Université d'État Lomonossov de Moscou, Vladimir Poutine a rencontré ce mercredi les étudiants, a été invité à tenir un cours d'arts martiaux orientaux et leur a d'ailleurs parlé de la situation actuelle sur le Vieux Continent.

« L'Europe doit être unie, malgré toutes ses tentatives d'ériger de nouveaux murs », a estimé le chef d'État.

M. Poutine a en outre remercié les étudiants qui s'occupent des recherches des soldats portés disparus :

« Il est très important que justice soit faite à l'endroit de ces personnes qui, comme vous venez de le faire remarquer, sont portées disparues. Elles ne doivent pas rester inconnues. »

Selon le président, ce travail se poursuivra « pour toutes les années à venir, dans tous les temps ».

« Le peuple doit s'en souvenir. Les combats restent dans le passé et l'histoire est écrite par ceux qui sont restés en vie. Mais les vivants ne doivent pas oublier ceux qui leur ont fourni cette occasion (de vire, ndlr). C'est très important. Merci à vous », a-t-il affirmé.

Lors de la rencontre, les étudiants ont de plus décoré M. Poutine de la ceinture noire de judo et l'ont invité à tenir des cours d'arts martiaux orientaux.

