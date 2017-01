Une emoji avec le drapeau britannique des îles Malouines a choqué les Argentins

Selon la base de données Emojipedia, depuis 2015, l'émoticône représentant le drapeau britannique des îles Malouines fait partie des drapeaux de pays et de territoires. Cet emoji est donc utilisé dans plusieurs messageries. Selon les internautes argentins, ceci est une provocation.

Esta es la bandera que Inglaterra le adujudica a "sus" Islas Malvinas, ahora en version "emoji de whatsapp" pic.twitter.com/Slt5uWC74Z — J. (@ElDrPopote) 22 июня 2016 г.

​« Voici le drapeau que l'Angleterre a octroyé à "ses" îles Malouines, désormais parmi les emojis sur WhatsApp », a signalé J. (@ElDrPopote) sur Twitter.

La polémique s'est considérablement renforcée quand le célèbre présentateur de télévision argentin Marcelo Tinelli (@cuervotinelli) a exprimé son mécontentement à l'égard de l'image sur Twitter.

Es verdad que Whatsapp incorporó las banderas de las Falkland Islands y South Georgia y South Sandwich islands?ESAS ISLAS SON ARGENTINAS🇦🇷 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 22 января 2017 г.

​« C'est vrai que sur WhatsApp on peut trouver les drapeaux des îles Malouines et de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud ? Ce sont des îles argentines ! » a écrit Marcello Tinelli sur Twitter.

Ce mécontentement a été partagé par d'autres internautes argentins.

un emoji con la bandera de Inglaterra y al lado las malvinas, que falta de respeto sabiendo que fue algo robado y murieron miles de jovenes — lu🎀💫 (@wingsofcaro) 24 января 2017 г.

​« Un emoji avec le drapeau britannique et les îles Malouines à côté : quel mépris, compte tenu qu'elles nous ont été volées et que des milliers de jeunes gens ont péri », a déclaré @wingsofcaro.

Da bronca que una red como #Whatsapp ponga como emoji la bandera pirata de #Malvinas. Eso es como poner la del Estado Islámico. #BuenLunes — Adrian Dorins (@Adronis) 23 января 2017 г.

​« C'est sale quand une application comme WhatsApp inclut un drapeau pirate des îles Malouines. C'est comme afficher le drapeau de Daech. Bon lundi », a indiqué Adrian Dorins (@Adronis) sur Twitter.

Sputnik a interviewé le secrétaire des relations institutionnelles du Centre des vétérans des îles Malouines de La Plata (CECIM) Ernesto Alonso au sujet de cette polémique. Selon le secrétaire, le drapeau signifie que le Royaume-Uni prétend avoir la main sur le droit d'autodétermination des habitants des îles.

« Ce que doit faire le Royaume-Uni, c'est évoquer avec l'Argentine la question de la souveraineté et ne pas essayer d'agir via les réseaux sociaux, afin de nous imposer un pays qui n'existe pas et qui est une colonie », a signalé M. Alonso.

La situation avec l'emoji représentant le drapeau britannique des îles Malouines montre que les messageries deviennent de plus en plus l'arène de débats politiques.

