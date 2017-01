Crimée russe selon l’Ukraine? Quand des jeux pour enfants posent problème aux adultes

Il est vrai que l'Ukraine vit très mal la décision de la Crimée de ne plus faire partie de ce pays suite à un référendum auprès de sa population qui a prôné l'adhésion de la péninsule à la Russie.

Il suffit qu'une rédaction ou un logiciel comme Google Maps la reconnaisse comme territoire russe pour que le gouvernement ukrainien ne tarde pas à faire part de son irritation.

Pourtant, cette fois-ci, c'est la maison d'édition ukrainienne « Un enfant surdoué depuis le berceau » qui se fait piéger en sortant une carte géographique où la péninsule prétendument ukrainienne appartient… à la Russie.

Cette carte destinée aux enfants vise à développer leurs savoirs en matière de géographie grâce à un jeu ludique « Pays. Drapeaux et capitales ».

Dans la notice accompagnant la carte en question, on peut lire que les enfants (et même les bébés à partir de six mois) peuvent développer leur mémoire visuelle, acquérir les premières notions en géographie ainsi qu'apprendre les noms des pays et de leurs capitales.

La maison d'édition en question envoie sa référence éducative dans toutes les librairies du pays et là cette erreur a été vite repérée.

La faute à qui? Ce n'est jamais facile de trouver un coupable, encore moins lorsqu'il s'agit d'une erreur aussi délicate.

Pour clore la question une fois pour toute, l'éditeur a désigné comme coupable son dessinateur.

Pour éviter tout autre bruit provoqué par cet incident, la maison d'édition a déclaré avec tout son sérieux que cette erreur n'avait été commise que dans la version russe de la carte tandis que la variante ukrainienne était correcte. L'éditeur assure que cette erreur involontaire va être corrigée dans les meilleurs délais.

D'ailleurs, la maison d'édition kiévienne n'est pas la seule à parler de la Crimée comme d'un territoire russe. Certaines éditions occidentales ont déjà publié leurs cartes en présentant la péninsule comme une partie intégrante de la Russie.

Parmi les cas récents figure la carte imprimée par une édition italienne où la Crimée est aussi décrite comme territoire russe. De même, la maison d'édition tchèque Ottovo nakladatelství a publié en novembre dernier un « Atlas du football » où la Crimée est imprimée en tant que territoire russe, un constat qui a suscité la perplexité de l'ambassade d'Ukraine en Tchéquie.

Les Éditions françaises du Rocher et Larousse avaient auparavant elles aussi placé la Crimée sur une carte au sein de la Russie, ce qui n'avait pas tardé de provoquer l'ire de Kiev.

De son côté, la maison d'édition Oxford University Press (OUP) a publié un manuel de géographie dans lequel la péninsule de Crimée est présentée comme un territoire faisant partie de la Fédération de Russie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».