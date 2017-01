Les îles du Pacifique, un abri pour milliardaires US en cas de fin du monde?

Les milliardaires américains auraient peur des catastrophes naturelles et des révolutions à cause des inégalités sociales, indique le magazine The New Yorker. Ainsi, les citoyens les plus riches se préparent à de tels évènements en envisageant de déménager dans des abris spéciaux.

Les Américains fortunés achètent des terrains sur des îles de la partie nord-est de l'océan Pacifique pour y construire des abris souterrains remplis de nourriture et d'armes. Ils sont même prêts à former des détachements pour les protéger.

Certains milliardaires ont décidé de préparer des hélicoptères et des navires à grande vitesse pour déménager avec leurs familles en cas de situation menaçante. Les valises remplies de tout le nécessaire se trouvent dans leurs maisons. Ils conservent également de l'argent.

Dans cette situation, les entreprises de construction se spécialisant dans la sécurité dégagent de grands bénéfices. La construction des abris souterrains devient une chose de plus en plus répandue dans plusieurs États américains.

