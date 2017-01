Ces jumelles aux couleurs de peau différentes

Une Américaine de l’État de l’Illinois a publié sur Facebook la photo de ses filles jumelles avec des couleurs de peau différentes. L’image est aussitôt devenue virale sur les réseaux sociaux.

La mère des filles, Witney Meyer, est blanche, alors que leur père Thomas Dean est Afro-Américain.

Fait curieux, selon les statistiques, les couples mixtes ont une chance sur 500 de donner le jour à de tels jumeaux, apprend-on de KHQA.

Les filles, Kalani (à droite sur la photo) et Jarani Dean, sont nées le 23 avril 2016 au Blessing Hospital.

Selon leurs parents, la couleur de peau n’est pas la seule chose qui distingue les fillettes. Elles ont également des caractères différents. Kalani est très mobile et marche déjà à quatre pattes alors que Jarani aime manger et préfère passer son temps assise voire même couchée.

