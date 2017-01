L’armée syrienne «chasse» les terroristes même la nuit (Vidéo)

La nuit n’est plus un temps sûr pour les terroristes: à l’aide de dispositifs sophistiqués, les renseignements militaires syriens parviennent à suivre toutes les cibles mobiles même dans l’obscurité. Les données sont immédiatement transférées aux troupes opérationnelles qui ouvrent le feu sur les extrémistes. Suite à ces opérations nocturnes, les terroristes ont concédé d’importantes pertes et n’osent plus pilonner les positions de l’armée syrienne la nuit.

Cette tactique est devenue possible grâce à des dispositifs de vision nocturne à faisceaux infrarouges, similaires à ceux utilisés par les tireurs embusqués.

© AFP 2016 Ahmad Aboud L’armée syrienne contre-attaque à Deir ez-Zor

L’équipement a permis à l'armée syrienne de signer une série de succès lors d’offensives contre les positions des terroristes dans une zone montagneuse de Lattaquié.

Images prises par une caméra de vision nocturne.