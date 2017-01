Un Palestinien tué pour avoir percuté un arrêt de bus

L'accident a eu lieu dans la petite localité de Kokhav Yaïr, située dans le centre du pays.

Un homme roulant à grande vitesse a percuté un arrêt de bus.

Ayant perçu une menace, les militaires ont été obligé d'ouvrir le feu contre l'agresseur, qui a été tué. Selon les médias locaux, l'agresseur avait également sur lui un couteau.

© Sputnik. Vladimir Trefilov La Palestine veut une date butoir pour l'application par Israël de ses engagements

Aucun Israélien n'a été blessé dans cet accident dont les circonstances ne sont pas encore connues.

Cependant, les militaires estiment qu'un attentat prémédité est la version la plus plausible.

Si ces soupçons sont confirmés, cet accident pourrait faire suite à de nombreuses attaques arabes qui ont déjà coûté la vie à plus de 40 personnes au cours de l'année 2016.

Les attaques arabes en Israël, évaluées à des centaines, sont le fait d'individus isolés, mais les Israéliens accusent l'Autorité palestinienne, notamment des groupes et des médias se trouvant sous son contrôle qui alimentent le radicalisme, surtout chez les jeunes.

Ces attaques se multiplient depuis l'automne 2016, bien que leur fréquence ait baissé considérablement au cours des deux derniers mois.

