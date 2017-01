Frappes efficaces: les Tu-22M3 russes décisifs en Syrie

Les bombardiers à long rayon d'action Tu-22M3 font leur travail avec brio. Selon les communiqués diffusés par le ministère russe de la Défense, lors de ces derniers jours, les bombardiers Tu-22M3, après avoir décollé de Russie et avoir survolé l'Iran et l'Irak, ont effectué une série des frappes aériennes contre les terroristes de Daech dans la province de Deir ez-Zor, dans le nord-est de la Syrie.

ministère russe de la Défense Six bombardiers russes frappent Daech à Deir ez-Zor

Comme le précise le ministère russe de la Défense, les services de contrôle sur objectif ont prouvé l'élimination des cibles fixées. Selon la déclaration du chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major des Forces armées russes Sergueï Roudskoï, si les terroristes arrivent à occuper entièrement la ville de Deir ez-Zor, disputée depuis déjà trois ans, sa population pourra être complètement anéantie.

« Les frappes des Tu-22M3 contre les terroristes à Deir ez-Zor contribuent à la libération rapide de tout le nord de la République arabe syrienne et à la restauration ultérieure de l'économie dans la province syrienne d'Alep, la plus développée du point de vue industriel », signale le politologue militaire et expert de l'Université russe d'économie Plekhanov Alexandre Perendjiev dans un commentaire pour Sputnik.

Selon le spécialiste, la libération de la province d'Alep est un but stratégique qui permettra aux forces gouvernementales syriennes de reprendre le contrôle sur la partie nord du pays et la frontière avec la Turquie.

Dans cette situation, le rôle des frappes effectuées par les bombardiers Tu-22M3 est très important. Le bombardier supersonique à long rayon d'action Tu-22M3 est destiné à éliminer des cibles terrestres et maritimes situées à une grande distance des aéroports, avec des missiles et des bombes d'aviation.

Les bombardiers Tu-22M3 sont un moyen efficace de combat dans les conditions militaires actuelles. Ils sont capables de détruire différentes cibles, dans des conflits locaux, ainsi que dans le cas d'une guerre d'envergure. Les Tu-22M3 peuvent utiliser de multiples armements et le changement d'une arme à l'autre se fait dans des délais réduits. Actuellement, ces bombardiers sont l'une des forces principales de l'aviation stratégique russe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».