Trump signe le décret sur la protection de la frontière américaine

Le président américain Donald Trump a signé le décret sur la protection de la frontière américaine. Selon la déclaration du porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer, le but du document est de lancer la construction d'une grande barrière physique à la frontière sud des États-Unis.

Comme le précise le porte-parole, ce document sera chargé d'améliorer la défense de la frontière américano-mexicaine et à stopper le passage des criminels, des immigrants clandestins et des drogues via ladite frontière. Selon M. Spicer, c'est le Mexique qui va payer pour la construction de ce mur.

Un nombre plus élevé de centres de détention à la frontière sera créé et les individus détenus pour les crimes, en particulier, le passage illégal de la frontière, seront expulsés, déclare le porte-parole.

« Nous mettrons fin à la politique dangereuse de l'administration précédente — attraper et libérer —, cette politique a conduit à la mort de nombreux Américains. La poursuite pénale et l'expulsion des immigrants clandestins, qui ont violé nos lois, deviendra à nouveau une priorité pour nous. Après avoir purgé leur peine dans notre prison, ils recevront un aller simple pour leur pays d'origine. Et leurs gouvernements les accepteront », affirme M. Spicer.

Le porte-parole précise que M. Trump travaille avec le Congrès américain pour élaborer une décision stipulant le mécanisme de financement de la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

Selon M. Spicer, le but du président américain est de lancer le processus de construction du mur le plus vite possible, en utilisant les fonds disponibles. Le porte-parole indique que le travail pour trouver d'autres alternatives sera poursuivi.

