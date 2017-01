Allemands contre l’Otan: la diplomatie devrait prendre la place des chars

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) tient des exercices militaires sur le polygone de Jägerbrück en Mecklembourg Poméranie-Occidentale, dans le nord-est de l'Allemagne. Des chars des armées allemande et néerlandaise participent aux exercices.

Sputnik a interviewé le chef du groupe régional du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) Leif-Erik Holm au sujet de cette initiative de l'Otan. Selon l'homme politique, il s'agit d'une provocation à l'égard de la Russie.

Selon M. Holm, les exercices de l'Otan sont liés aux activités de cette organisation en Europe de l'Est. L'Allemagne devrait s'occuper de réconciliation et du dialogue, elle devrait opter pour des relations amicales avec toutes les parties, en particulier avec la Russie, estime l'homme politique.

L'économie du land de Mecklembourg Poméranie-Occidentale tirait beaucoup d'avantages au partenariat avec la Russie. Selon M. Holm, les exportations doivent reprendre. Mais malheureusement, les menaces sont là : les sanctions et cette politique qui sont capables de mener vers une nouvelle guerre froide.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».