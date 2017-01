Décès, à New Delhi, de l’ambassadeur russe en Inde

« L'ambassade de la Russie en République de l'Inde informe avec une profonde tristesse que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire russe en Inde Alexandre Kadakine est mort le 26 janvier des suites d'une brève maladie dans l'un des hôpitaux centraux de New Delhi », a déclaré l'ambassade russe à Sputnik.

L'ambassadeur russe occupait le poste depuis 2009.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a qualifié la mort de M. Kadakin de grande perte.

«C'est une grande perte pour nous. Aujourd'hui, 26 Janvier 2017, l'ambassadeur de Russie en Inde Alexander Kadakine est décédé à New Delhi, à l'âge de 67 ans. Unique, exceptionnel, fabuleux — il était tout cela », a-t-elle a écrit sur sa page Facebook.

Entre 1992 et 1997, Alexandre Kadakine a dirigé la mission diplomatique russe au Népal; entre 1997 et 1999, il a été directeur du Département de l'appui linguistique du ministère russe des Affaires étrangères. Entre 1999 et 2004, M. Kadakine a réalisé son premier voyage d'affaires en tant qu'ambassadeur russe en Inde. Il a travaillé comme ambassadeur extraordinaire du ministère des Affaires étrangères, entre 2004 et 2005, et jusqu'à 2009 a occupé le poste d'ambassadeur de Russie en Suède. En octobre 2009, il a été de nouveau nommé au poste d'ambassadeur en Inde.

Le premier ministre indien Narendra Modi a exprimé sa tristesse profonde suite à la mort de l'ambassadeur russe.

C'était un diplomate respecté, un grand ami de l'Inde et un orateur qui parlait couramment hindi et qui contribuait sans relâche à établir des liens plus forts entre l'Inde et la Russie.

He was an admirable diplomat, a great friend of India & a fluent Hindi speaker who tirelessly contributed to stronger India-Russia ties. — Narendra Modi (@narendramodi) 26 января 2017 г.

L'ambassadeur était un académicien de l'Académie russe des sciences naturelles, il parlait anglais, hindi, roumain, ourdou et français.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »