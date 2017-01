La CIA épiait le fondateur de la Corée du Nord jusque dans ses cuisines

Les documents déclassifiés des archives de la CIA publiés la semaine dernière témoignent notamment du fait que l'agence recueillait des informations sur le menu de Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père du dirigeant nord-coréen actuel, Kim Jong-un.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite La CIA met en ligne 13 millions de pages d'archives

Un rapport daté de mai 1951 signale que le personnel de service de Kim Il-sung dans sa résidence de Pyongyang était composé de 20 personnes, dont cinq cuisiniers. Le Grand leader ne dédaignait pas d'aller à la cuisine pour discuter de la recette de tel ou tel plat ou pour montrer comment le préparer.

Une source anonyme a communiqué que le Grand leader nord-coréen mangeait très rarement du poisson et des légumes et que son plat favori, la viande de chien farcie de poulet, lui était servi deux fois par jour.

« Les rumeurs circulent à Pyongyang, suggérant que le goût pour ce plat aurait été la cause des premiers signes d'embonpoint chez lui », signale le rapport.

Kim Il-sung est fondateur et premier dirigeant de la Corée du Nord. Premier ministre de 1948 à 1972 et président de la République populaire démocratique de Corée de 1972 jusqu'à sa mort en juillet 1994, il a occupé invariablement, depuis 1949 et jusqu'à sa mort, le poste secrétaire général du Parti du travail de Corée.

