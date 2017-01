Trump: «Les USA sont coupables de la création de Daech au Proche-Orient»

Le chef de la Maison Blanche Donald Trump est d'avis que si les États-Unis avaient pris le contrôle des champs pétrolifères au Proche-Orient, le groupe terroriste Daech ne se serait pas formé.

« Nous aurions dû prendre le contrôle du pétrole. Il n'y aurait pas eu de Daech si nous avions pris le pétrole. Ils s'alimentent de ces recettes, de l'argent que donne l'or noir», a-t-il reconnu dans une interview à la chaîne de télévision ABC.

M. Trump estime que ceux qui pensent que de telles actions auraient violé le droit international sont « des crétins et non pas des experts ».

Il a en outre confirmé son intention de créer en Syrie des « zones sécurisées » dans le but de résoudre les problèmes des réfugiés.

« Je vais absolument créer des zones sécurisées en Syrie pour le peuple. Je pense que l'Europe a fait une terrible erreur quand elle a permis à des millions de personnes de venir en Allemagne et dans d'autres pays. Tout ce qui nous reste, c'est d'assister au désastre qui y règne en ce moment. Je ne veux pas que cela arrive ici », a-t-il commenté.

M. Trump n'a pas cependant dévoilé les détails de ses projets.

