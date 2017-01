Le Mexique ne payera pas un peso pour le mur de Trump

Commentant les propos de Donald Trump, qui a déclaré mercredi que les États-Unis lanceraient sans délais les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, le président de ce pays latino-américain, Enrique Peña Nieto, a déclaré que le Mexique ne croyait pas aux murs et n'avait pas l'intention de dépenser le moindre centime pour sa construction.

« Je regrette et condamne la décision de poursuivre la construction du mur qui nous sépare depuis de longues années. Le Mexique ne croit pas aux murs et ne payera pour aucun mur », a-t-il déclaré dans son message à la nation diffusé par la télévision locale.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump signe le décret sur la protection de la frontière américaine

Le chef de l'État mexicain a souligné que la décision d'ériger le mur intervenait au moment où son pays amorçait les négociations avec les États-Unis au sujet de nouvelles règles de coopération, d'investissements, de sécurité à la frontière et de migration. « Ces pourparlers sont extrêmement importants pour la puissance, la confiance et l'avenir de notre économie et de notre société », a fait remarquer le président.

Nous serons là où nos migrants sont en danger

Et de rappeler que les ministres des Affaires étrangères et de l'économie du pays se trouvaient à l'heure actuelle aux États-Unis. « En se basant sur les conclusions définitives livrées par les fonctionnaires se trouvant à Washington et après des consultations préalables avec sénateurs et gouverneurs, je devrai prendre des décisions concernant nos démarches ultérieures », a expliqué le président mexicain.

© AFP 2016 Sandy Huffaker Trump: le Mexique payera «plus tard» pour le grand mur à la frontière

Il a dit avoir ordonné à la diplomatie du pays de renforcer la protection des Mexicains se trouvant aux États-Unis. « Nos 50 consuls seront transformés en véritables défenseurs des droits des migrants, le gouvernement mexicain assurera leur soutien et protection. Là où il existe un risque pour le migrant nous serons présents, le pays sera présent », a pointé M. Nieto.

Rappelons que mardi le président américain Donald Trump a déclaré que le ministère de la Sécurité intérieure du pays entamerait dans les plus brefs délais la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Les travaux de préparation doivent prendre fin au cours des prochains 180 jours. Le président américain n'a pas déclaré ouvertement que le Mexique devrait participer financièrement aux travaux, mais a laissé entendre qu'il demanderait aux pays voisins de verser une compensation.

