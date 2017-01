La Défense russe révèle la véritable raison de l’escorte UK de l’Amiral Kouznetsov

Le ministère russe de la Défense a attiré l'attention sur la déclaration du secrétaire d'État britannique à la Défense Michael Fallon à l'égard du groupe naval de porte-avions russes qui traversait la Manche pour retourner à sa base, après une mission de combat accomplie, a déclaré dans un communiqué le général Igor Konachenkov.

« Le but de telles déclarations et d'un tel show mettant en scène l'escorte qui accompagne nos navires est de distraire l'attention des contribuables britanniques de l'état réel de la Royal Navy », a déclaré le général Konachenkov.

Les navires de guerre russe n'ont pas besoin de services d'escorte absurdes, a souligné la voix du ministère.

« Et, deuxièmement, nous tenons à recommander à M. Fallon de porter plus d'attention à la flotte britannique, d'autant plus que pour cela, comme l'a récemment noté la presse britannique, il y aurait de bonnes raisons », a ajouté le général Konachenkov faisant écho aux récentes affirmations de la presse britannique sur l'échec d'un test de missile tiré depuis un sous-marin.

Ministère de la Défense du Royaume-Uni Amiral Kouznetsov, «navire de la honte»? Propos enfantins, selon la Douma russe

Alors qu'il a déjà été annoncé que la Royal Navy allait escorter le groupe aéronaval russe lors de son retour, les médias britanniques ont révélé que l 'opération de surveillance du groupe aéronaval de l'Amiral Kouznetsov avait coûté au pays la bagatelle de 1,4 million de livres sterling (1,6 M EUR).

Rappelons que depuis le 6 janvier, le groupe naval de la Flotte du Nord de la Russie, y compris le porte-avions l'Amiral Kouznetsov et plus d'une quarantaine de navires satellites, retourne à sa base à Severomorsk après avoir rempli sa mission en Syrie dans le cadre de la lutte contre les terroristes. Maintenant, le groupe se trouve à proximité des rives du Royaume-Uni, où il est accompagné par les navires de la marine et l'aviation militaire britanniques.

