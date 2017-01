Qu’y a-t-il derrière le vif intérêt de Snowden pour les primaires en France?

Résidant actuellement en Russie, la vie politique française ne laisse pas indifférent Edward Snowden. Les débats télévisés des candidats à la primaire du Parti socialiste (PS) ont bien attiré l'attention du lanceur d'alerte. Sur sa page Twitter, des retweets mentionnant Benoît Hamon et Manuel Valls ont rendu perplexes certains des internautes, mais n'a pas mis l'intéressé dans l'embarras.

N'oubliez pas que j'ai vécu dans une ville francophone pendant des années. [Genève] https://t.co/UIKXx7orMr — Edward Snowden (@Snowden) 25 января 2017 г.

Mais le plus curieux ce n'est pas son intérêt pour la primaire et le fait qu'il soutienne Benoît Hamon, mais plutôt les dessous de cet engouement. Snowden a demandé l'asile à la France à plusieurs reprises, en vain. Manuel Valls, alors chef du gouvernement, s'était prononcé contre en 2014, bien qu'une pétition civile sur l'asile ait recueilli plus d'un millier de signatures, dont celles d'hommes politiques et de certaines personnalités publiques.

Un an plus tard, toutefois, la proposition d'offrir l'asile au lanceur d'alerte à circuler dans les cercles politiques français suite à la révélation des écoutes des conversations téléphoniques de plusieurs présidents de la République (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande) par le renseignement américain.

Le député européen et militant écologiste Yannik Jadot a de son côté exhorté à « délivrer un passeport à Edward Snowden pour qu'il puisse être auditionné par une commission d'enquête parlementaire », espérant que l'ancien agent de la NSA pourrait discuter avec les députés français du mode de travail des services spéciaux américains. L'eurodéputé a d'ailleurs défendu Snowden en estimant que ce dernier « ne doit pas être gracié, mais récompensé ».

Bien que la rhétorique de défense du lanceur d'alerte n'ait pas entraîné de résultats décisifs à l'époque, une certaine alchimie semble lier Snowden et la France.

Dimanche dernier, Benoît Hamon (36,21 %) et Manuel Valls (31,19 %), ont accédé au second tour de la primaire de la gauche en France, selon les résultats partiels du dépouillement des votes. L'ancien agent des services spéciaux américains s'est visiblement rangé du côté de M. Hamon et les commentaires des internautes français à ce propos ne se sont pas fait atteindre : il y a là de l'ironie, de l'appréciation, des invitations à poser des questions aux candidats.

Wowowowow Edward @Snowden qui RT des tweets en faveur de #Hamon.

Bon bah les gens, il a le meilleur soutien du monde #PrimaireLeDébat — Sanmibor (@sanmibor) 25 января 2017 г.

#PrimaireLeDébat Même Snowden suit les échanges & trouve que Benoît Hamon a le mieux bossé son programme. Brrrrrra!!! #Hamon2017 https://t.co/8OWa20qwwz — Nicolas Matyjasik (@NicMatyjasik) 25 января 2017 г.

Tandis que certains ont été étonnés par le fait que Snowden suive les débats, d'autres ont été pris de court par sa connaissance de la langue de Molière.

@Snowden on peut faire une interview en français alors :-) — Emmanuel Paquette (@empaquette) 25 января 2017 г.

Sa perspective de déménagement en France n'a non plus été passée sous silence.

@Snowden A quand ton installation en France? J'ai un appart pour toi sur Cannes ^^ — Rémy Bigot (@remybigot) 25 января 2017 г.

.@Snowden tu peux venir te cacher chez moi quand tu veux copain! — Florian Girardey 🤓 (@GIRARDEYFlorian) 25 января 2017 г.

En juin 2013, Edward Snowden a remis aux journaux Washington Post et Guardian des dossiers secrets concernant le programme d'espionnage en ligne réalisé par les services secrets américains et britanniques. Parti pour Hong Kong puis pour Moscou, le lanceur d'alerte a obtenu l'asile temporaire en Russie à condition d'arrêter ses activités antiaméricaines. Le 1er août 2014, il a obtenu un permis de séjour de trois ans qui lui permet de séjourner en Russie et de voyager à l'étranger.

Récemment, Moscou a décidé de proroger la durée du titre de séjour de Snowden qui pourra rester en Russie jusqu'en 2020.

