Jamais deux sans trois : Kiev veut peser sur le duo Moscou-Washington

Elena Zerkal, adjointe du ministre ukrainien des Affaires Étrangères, a déclaré lors de son interview à l'agence Reuters que Kiev devait avoir le droit de s'exprimer lors de l'intégralité des négociations entre la Russie et les États-Unis et encore plus à celles qui concernaient le cessez-le-feu dans le Donbass.

« Nous parlons de l'avenir de notre pays et nous n'avons absolument pas envie d'être exclus des négociations. Nous ne voulons pas être une monnaie de change. Nous voulons participer! », s'est agacée Elena Zerkal.

Elle a également fait remarquer que le président ukrainien Piotr Porochenko appellait l'Europe à maintenir les sanctions antirusses qui sont selon lui le seul moyen possible pour prévenir toute «agression» de la part de Moscou.

Cette agitation de Kiev peuvent s'expliquer en partie par les paroles du vice-président américain Joe Biden, qui avait mentionné dans un discours que l'administration de M. Trump allait soutenir l'Ukraine mais en lui imposant de nouvelles conditions. Il avait également rappelé la nécessité de respecter les accords de Minsk.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Les démocrates redoutent un accord entre Trump et la Russie sur l'Ukraine

Kiev a été également surpris d'apprendre que juste avant son investiture M. Trump avait souligné la levée possible des sanctions antirusses si un dialogue fructueux avec Moscou était mis en place.

Quoi qu'il en soit, cette proposition émanant de Kiev fait plutôt sourire Moscou.

Ainsi, le sénateur Vladimir Djabarov a proposé à l'Ukraine d'inviter le ministre russe à chaque rencontre durant laquelle Kiev critiquait Moscou.

Selon lui, la présence de Kiev aux négociations entre M. Poutine et M. Trump serait plus que déplacée.

« Cette pratique n'existe pas dans le droit international. Lors des négociations bilatérales, la présence d'un tiers est déplacée. Lors de telles négociations différentes questions sont abordées. Donc, la présence de Kiev est non seulement déplacée mais risible », a déclaré M. Djabarov.

Il a indiqué également que ses collègues ukrainiens avaient dû confondre le format des négociations avec celui du format Normandie, où des chefs d'État se réunissaient pour discuter toutes les possibilités de règlement de la crise en Ukraine, y compris la situation dans le Donbass. Ce format de rencontre exigeait la présence de l'Ukraine.

Pour l'instant, aucune date de rencontre ou de conversation téléphonique entre M. Poutine et M. Trump n'a été annoncée.

Rappelons que lors de sa compagnie électorale M. Trump avait parlé de son intention de rencontrer M. Poutine et de discuter des questions portant sur la levée des sanctions imposées à la Russie par les États-Unis et l'UE suite à la crise ukrainienne et l'adhésion de la Crimée à la Russie par un référendum auprès de sa population.

