Alors, M.Trump, recevoir les codes nucléaires US, c'est comment?

Recevoir les codes nucléaires est une chose qui dégrise, a déclaré le président américain Donald Trump dans une interview accordée à la chaîne ABC News, après avoir pris le contrôle des missiles balistiques américains.

« Lorsqu'ils expliquent ce que cela représente et le type de destruction dont il s'agit, cela a un effet dégrisant. Dans un sens, c'est très, très effrayant », a déclaré le chef d'État américain.

Il a néanmoins souligné que cela ne provoquera pas d'insomnie chez lui. De plus, il s'est dit en mesure de s'acquitter de ses responsabilités.

Selon le président, il aime bien les téléphones de la Maison Blanche ainsi que le Resolute desk, qui était dans le bureau ovale à l'époque de John Kennedy, Ronald Raegan, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama.

L'investiture de Donald Trump a eu lieu le 20 janvier à Washington. L'événement a été émaillé par plusieurs manifestations « anti-Trump » survenues simultanément partout dans le pays.

