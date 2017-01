Le projet de loi sur le déclenchement du Brexit soumis au parlement

Le gouvernement britannique a soumis le projet de loi sur le lancement de la procédure du Brexit.

« Le peuple britannique a pris la décision de quitter l'Union européenne et ce gouvernement a l'intention de remplir ce souhait. Aujourd'hui, nous avons soumis au parlement le projet de loi qui nous permettra de recourir officiellement à l'article 50 (du Traité de Lisbonne qui porte sur la sortie de l'UE — ndlr.) d'ici fin mars », lit-on dans la déclaration de David Davis, ministre britannique chargé des questions liées à la sortie du pays de l'Union européenne.

Il a également souligné être convaincu que « le parlement qui a soutenu l'organisation d'un référendum respectera la décision du peuple britannique et adoptera le projet de loi rapidement ».

Auparavant, la Cour suprême britannique avait contraint le gouvernement du pays à obtenir l'autorisation du parlement avant de lancer la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette décision a été prise par l'instance supérieure après le rejet d'un appel du gouvernement.

© AFP 2016 Andy Buchanan L'Écosse revendique le droit à l'auto-détermination en cas de Brexit dur

Le gouvernement insiste sur le fait que le verdict de la Cour suprême n'empêchera pas de lancer le Brexit avant fin mars.Ainsi, le lancement du Brexit ne dépend que des députés britanniques. Cependant, les députés travaillistes ont préparé six amendements au projet de loi alors que les députés du Parti national écossais en ont préparé 50.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».