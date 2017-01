Raid contre Daech en Autriche, huit arrestations

Les forces de l’ordre autrichiennes mènent actuellement une opération antiterroriste d’envergure dans la capitale ainsi que dans la ville de Graz, dans le sud-est du pays, relate jeudi l'agence de presse APA en citant les procureurs.

L'agence Reuters précise que 800 policiers ont participé aux opérations « dans le cadre d'enquêtes en cours sur des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste ». Selon la même source, la police conduit notamment des raids dans les mosquées et des appartements des deux villes.

L’APA révèle que huit personnes ont été mises en garde à vue. Les services du procureur de Graz n'étaient pas immédiatement joignables pour confirmer l’information sur les arrestations.

Selon les médias autrichiens, l’opération a pour objectif de neutraliser un réseau de djihadistes organisé par un prédicateur islamiste en provenance de l’ex-Yougoslavie qui a recruté des jeunes pour Daech.

L’accusé, connu sous le nom d’Ebu Tejma, a été condamné à 20 ans de réclusion en juillet dernier à Graz pour avoir recruté des dizaines de personnes âgées entre 14 et 30 ans dont plusieurs qu’il avait convaincu d'aller combattre avec l'EI au Moyen-Orient.

Selon les enquêteurs, après avoir fui le conflit en ex-Yougoslavie et après être arrivé à Viennes, Tejma aurait prêché dans plusieurs villes autrichiennes et allemandes et serait actuellement considéré comme la figure centrale de la propagande djihadiste en Autriche.

