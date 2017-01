Trump gèle 221 millions USD transférés par Obama aux Palestiniens

L'administration de Donald Trump a informé l'Autorité palestinienne que les fonds transférés ne seraient pas disponibles dans l'immédiat et que le transfert serait examiné, communique Times of Israel se référant à une source palestinienne haut placée.

« Les responsables américains ont informé le premier ministre de l'Autorité palestinienne Rami Hamdallah que les fonds ne pouvaient pas être transférés dans l'immédiat », a communiqué la source sous couvert d'anonymat.

Selon ses données, l'information a été transmise à l'Autorité palestinienne le 24 janvier.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Juste avant de partir, Obama a transféré 221 millions de dollars à la Palestine

Le parti républicain avait tenté d'empêcher cette transaction, mais l'administration démocrate sortante a finalement notifié officiellement le congrès de son intention d'effectuer le transfert dans la matinée du 20 janvier — jour de l'investiture de Donald Trump.

De plus, l'administration Obama a accordé six millions de dollars, dont quatre pour le programme de lutte contre les changements climatiques et 1,25 million de dollars à différentes organisations humanitaires travaillant sous l'égide de l'Onu.

