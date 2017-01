Les avions russes et turcs détruisent trois points de contrôle de Daech à Alep

Jeudi, les avions russes et turcs ont mené une opération aérienne conjointe contre Daech à Al-Bab dans la province syrienne d'Alep. A l'issue de la mission, trois points de contrôle et de communication pris pour cible ont été détruits, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

« Le 26 janvier, les forces aérospatiales russes et les forces aériennes turques ont réalisé une opération conjointe visant le groupe terroriste Daech à Al-Bab dans la province d'Alep. Au cours de l'opération, trois points de contrôle et de communication, ainsi que quelques points fortifiés ont été détruits », a précisé le ministère.



Des bombardiers Su-24M et chasseurs Su-35S russes et des chasseurs F-16 et F-4 turcs ont également participé à l'opération, coordonnée avec le gouvernement syrien.

Lors de la coordination des frappes conjointes, les forces aériennes russes et turques se sont échangées des données de renseignement, les militaires ont recueilli des informations supplémentaires sur les cibles grâce à des drones.

Le 18 janvier, la Russie et la Turquie ont mené leur première opération aérienne conjointe contre Daech en Syrie autorisée par Damas. Dix-sept avions ont tiré des missiles et largué des bombes sur 36 cibles dans les banlieues d'Al-Bab.

