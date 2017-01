Le représentant des Kurdes syriens se rend à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov

Le représentant du parti politique kurde syrien (Parti de l'union démocratique, PYD) en France, Halit Isa, a déclaré dans une interview à Sputnik que la Russie avait invité trois représentants du PYD pour une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

« Il y a quatre jours, la Russie nous a invités à Moscou pour un échange de vues sur le règlement de la crise syrienne. Notre rencontre officielle avec M. Lavrov aura lieu vendredi vers 9 heures du matin. A cette réunion, assisteront également des représentants de l'opposition syrienne », a fait savoir M. Isa.

Le texte du projet de constitution syrienne proposé par la Russie révélé

Le dirigeant kurde a expliqué qu'au cours de cette réunion, il était prévu de discuter des négociations à Genève, qui auront lieu le 8 février. En outre, selon lui, les diplomates russes informeront les représentants kurdes des résultats des récentes négociations d'Astana.

« Après les contacts officiels, nous aurons probablement une autre réunion séparée avec la partie russe, à laquelle assistera non seulement par M. Lavrov, mais aussi d'autres responsables russes », a déclaré le représentant du PYD.

Dans le même temps, M. Isa a souligné que le PYD avait réagi positivement l'invitation russe de venir participer à une réunion à Moscou.

« La Russie a un grand pouvoir et a beaucoup d'influence, elle est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu. La Russie et la Syrie ont des relations de longue date. La Russie joue un rôle important en Syrie et prône le règlement du conflit dans le pays », a énoncé M. Isa.

Par ailleurs, il a noté que les Kurdes, faisant partie du peuple syrien, préconisaient une solution politique pacifique à la crise, déplorant que le régime syrien et l'opposition n'aient pas de réel projet de règlement.

Halit Isa a souligné que les Kurdes syriens ne se tenaient pas à l'écart et étaient prêts à faire tout pour rendre possible le règlement du conflit.

Il a également fait savoir que les Kurdes avaient publié plus tôt un projet, selon lequel des représentants de tous les peuples de la Syrie devraient avoir droit à une vie digne et libre.

« Nous avons l'intention de dévoiler à nos amis russes les détails de ce projet. Nous sommes pour un règlement via la création d'un système fédéral démocratique sur l'ensemble du territoire de la Syrie, et pas seulement dans le nord du pays. À cet égard, nous sommes prêts à aider les forces internationales », a conclu M. Isa.

