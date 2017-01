Marine Le Pen, la candidate du FN à la présidentielle, a été invitée à visiter la Crimée, a fait savoir Vladimir Konstantinov, président du parlement de la péninsule.

« Nous avons adressé à Marine Le Pen une invitation à visiter la Crimée, son attitude étant claire et nette. Elle est l'une des rares personnalités politiques à avoir compris avec exactitude toute l'histoire et à ne pas avoir eu la flemme de lire l'histoire de la péninsule pour comprendre », a-t-il déclaré.

Et de noter que cette visite serait extrêmement importante pour la région et pourrait avoir lieu « à la veille des élections françaises ».

M. Konstantinov a en outre souligné que de nombreuses personnalités politiques occidentales n'ont pas cherché à comprendre la situation qui s'est créée autour de la Crimée.

Rappelons que la numéro un du Front national s'était dite prête à reconnaitre la Crimée en tant que territoire russe en cas de victoire en mai prochain.

Sergueï Aksionov, chef de la république de Crimée, avait plus tôt qualifié Mme Le Pen de « sage ».

La Crimée a été rattachée à la Russie après le coup d'État perpétré en Ukraine en février 2014, et suite à un référendum organisé dans cette république. Le rattachement n'a jamais été reconnu par l'Europe et les États-Unis.

