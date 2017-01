Pas de données sur les cyberattaques russes aux USA, malgré les demandes de Lavrov

Les États-Unis n'ont pas fourni d'informations sur les cyberattaques russes présumées, malgré les demandes du chef de la diplomatie russe, a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« Jamais, malgré les nombreuses demandes de Sergueï Lavrov à ses homologues américains de fournir les moindres informations sur les cyberattaques, rien ou presque ne nous a été remis », a déclaré Mme Zakharova dans une interview à la chaîne de télévision Rossia 24.

Plus tôt, les responsables américains avaient accusé la Russie d'avoir mené des cyberattaques sur les systèmes informatiques des organisations politiques américaines afin d'influencer les résultats de l'élection présidentielle. À cet égard, l'administration Obama avait imposé des sanctions contre certains individus et entreprises russes.

Moscou a nié les accusations, les qualifiant d'infondées. Le président Donald Trump a promis que les autorités procédaient à une nouvelle enquête sur ce sujet. Le comité sur le renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis s'en occupe en parallèle.

